El Nàstic necessita guanyar per no despenjar-se

Álex López no viatja a Almeria per problemes musculars

Actualitzada 22/10/2016 a les 23:14

Al Nàstic se li comencen a acabar els arguments. Després de deu jornades disputades, els tarragonins únicament han estat capaços de sumar sis punts, massa pocs per respirar aquesta tranquil·litat a la taula que es volia a principis de temporada.



A partir de les 16 hores, els tarragonins jugaran al camp de Los Juegos Mediterráneos, escenari on els espera l'Almeria. Si el Nàstic és el cuer de la categoria, els andalusos són els penúltims, amb vuit punts, dos més que els catalans.



Això significa que no val una altra cosa que no sigui guanyar, ja que caure derrotat a terres andaluses significaria que el penúltim marxaria a cinc punts, i que la salvació, tot i que quedarien moltes jornades, quedaria massa lluny.



Álex López causa baixa d'última hora per problemes musculars. El jugador de camp més en forma dels tarragonins es queda, doncs, a casa, i Vicente Moreno haurà de provar un onze diferent al de les darreres setmanes.



Tornen a la convocatòria Cordero, Gerard Valentín i Lopo, ja recuperats de les seves respectives lesions, i segueixen sense entrar, per lesió, Reina i Jean Luc. Suzuki està sancionat i tampoc pot jugar.



Dimitrievski repetirà sota pals, i la defensa la podrien formar, de dreta a esquerra, Gerard Valentín, Molina, Iago Bouzón o Lopo i Mossa. Madinda, Tejera i Muñiz son indiscutibles en el centre del camp, i els podrien acompanyar Lobato i Giner, mentre que Uche actuarà a dalt.