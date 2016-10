L'han escollit els lectors del Diari Més

Redacció

Actualitzada 23/10/2016 a les 20:30

El concurs de Millor jugador de la jornada continua i els lectors del Diari Més han escollit Álex López com al millor de tots els futbolistes que van participar de la derrota grana contra el Valladolid (1-2) el passat cap de setmana.



El davanter del Nàstic està sent una de les poques bones notícies, ja que el seu rendiment està per damunt de la majoria dels seus companys de vestidor.