El Reus busca l'assalt a la segona plaça

Si els de Natxo González vencen avui el Lugo (18 hores) es col·locaran en ascens directe

Actualitzada 21/10/2016 a les 18:33

El CF Reus vol col·locar-se a la segona posició de la taula classificatòria demà, situació que assolirà si és capaç de vèncer el Lugo en la visita dels de Luis César a l'Estadi Municipal (18 hores).



Els de Natxo González són tercers a la taula, amb 17 punts sumats, els mateixos que un Lugo que arriba com a segon. Ambdós conjunts estan sorprenent en aquest inici lliguer, encara que són els de la capital del Baix Camp els que millor sensació estan deixant, ja que són nouvinguts a la categoria.



La gran novetat és que el tècnic del Reus podrà comptar amb tots els seus jugadors, ja que Christantus, David Haro i Vitor ja estan completament recuperats de les seves respectives lesions, les quals els havien impedit jugar amb normalitat. De fet, Chrisantus es va lesionar a la segona jornada, davant del Mirandés, i els altres dos futbolistes encara no han pogut debutar.



No hi ha cap impediment perquè l'entrenador del Reus pugui utilitzar el seu onze de gala. Així, Edgar Badia serà el porter, mentre que la defensa la formaran, de dreta a esquerra, Alberto Benito, Pichu Atienza, Jesús Olmo i Ángel; Folch i López Garai ocuparan la medul·lar, mentre que a les mitges puntes Jorge, Carbia i Miramón acompanyaran a Máyor, que seguirà com a punta titular.