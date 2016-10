El Moritz Vendrell empata 2 a 2 amb el Caldes

Acsensi empata pel Caldes a quatre minuts del final

Redacció

Actualitzada 22/10/2016 a les 22:52

El Moritz CE Vendrell ha empatat aquest dissabte contra el Caldes (2-2), i no aconsegueix aixecar cap. Al minut 9, el Vendrell es va avançar en el marcador amb un gol d'Eloi Mitjans. Al minut 11, el mateix jugador va disposar d'un penal per fer el 2 a 0, però el segon gol va arribar en la jugada posterior a un rebuig del porter del Caldes. Els homes de Jordi Garcia van disposar d'alguna altra ocasió clara, però amb el 2 a 0 es va arribar al descans.



Al minut 31, els àrbitres van ensenyar targeta blava a Rocasalbas. Marc Blanqué no va poder superar Roger Molina en la falta directa. Al minut següent, Roger Acsensi retallava distància en el marcador. Al minut 48 els dos equips es van posar amb 9 faltes. Al minut 46, els àrbitres van xiular penal a favor del Caldes i Roger Acsensi va empatar el partit. Al minut següent va caure la desena falta del Caldes. Eloi Mitjans no va marcar la falta directa i l'emoció va ser màxima fins al final amb els dos equips buscant el gol de la victòria i el Vendrell amb 9 faltes.



En els darrers 24 segons, el Vendrell va jugar amb cinc jugadors a la pista, però el marcador ja no es va moure del 2 a 2.



El proper dissabte 29 d'octubre, el Moritz CE Vendrell jugarà la setena jornada de l'OK Lliga a la pista de l'Igualada.