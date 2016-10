El Manlleu no és rival pel Reus Deportiu La Fira (8-1)

El resultat al descans era d'empat a un gol, però a la segona meitat el Reus va ser una piconadora

23/10/2016

El Reus Deportiu La Fira ha tornat al camí de la victòria, i ho ha fet de la millor manera: amb una golejada. Ha estat aquest dissabte, a casa, i contra el Manlleu, qui ha tornat a Osona amb un 8-1 en contra.



El partit, però, no ha estat tan fàcil com sembla. I és que, el resultat al descans era d'empat a un gol. Raúl Marín ha avançat els reusencs als deu minuts, però Ballart, en el 23', ha igualat el duel. Fins aquí, un partit igualat. En el segon acte, tot ha canviat.



Dos gols de Joan Salvat, dos d'Albert Casanovas (de penal), un de Marc Torra, un d'Álex Rodríguez de falta directa i un de Sergi Torné han servit per despatxar el Manlleu.