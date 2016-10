El Granada també guanya al Serralo (69-83)

Els andalusos sempre han estat per davant en el marcador

22/10/2016

El CBT de Berni Álvarez ha caigut davant d’un dels equips cridat a ser dels millors de la categoria. Els blaus han sortit a buscar la primera victòria al Serrallo, però només han pogut aguantar la batalla els primers 20 minuts. Després, ha estat el Coviran Granada qui ha dominat el partit i s’ha endut la seva primera victòria lluny de terres andaluses (69 – 83).



Des del primer minut ja s’ha vist que el partit seria llarg per al CBT. El Granada, amb un tir de 2 i un triple ja ha deixat clar que venia al Serrallo a dominar el marcador des del principi. Els tarragonins han hagut de treballar intensament en defensa per a que el Granada no trobés un camí fàcil a cistella. L’entrada del retornat Orion ha suposat un aire diferent en atac, que ha portat al CBT a igualar l’electrònic als 10 punts. Els andalusos però, han portat ràpidament el marcador al seu favor deixant la difèrencia en 7 punts i a escassos dos minuts per finalitzar el primer quart. Oberta aquesta escletxa entre els dos equips, el CBT aconseguia anotar, però la resposta a l’altra banda de la pista era la mateixa.



Amb l’inici del segon quart, un triple d’Orion i dos punts de Marc Giménez apropaven el CBT a tan sols un punt. La resposta del Granada en aquest cas també ha estat immediata. Parcial de 6-0 per tornar a agafar avantatge en el marcador. Amb el CBT desinflant-se en el rebot, i el Granada agafant alè, Berni Álvarez ha utilitzat el temps mort per reordenar l’equip i redirigir la dinàmica dels blaus. I ho han aconseguit, tornant a dominar el rebot i aconseguint un parcial de 5-0 i reduint la diferència a tres punts.



La represa s’ha iniciat amb quatre punts seguits dels de Berni Álvarez. El Granada, en veure’s una altra vegada tan a prop del CBT, i, amb quatre minuts disputats, ha posat una diferència d’onze punts al marcador (39 – 50). Ha estat en aquest tercer quart quan el conjunt visitant ha posat la directa cap a la victòria. El CBT no ha abaixat els braços, però el Granada ha sabut dominar el seu rival per ampliar la diferència del marcador.



El CBT ha començat bé l’últim període, però no ha pogut aguantar el potencial del Granada. Quan semblava que els de Berni trobaven el camí per apropar-se i mantenir vives les opcions, els andalusos ampliaven la diferència més enllà dels 10 punts (51 – 66). Ni una parcial de 8-0 ha estat suficient per tornar a portar esperances al Serrallo. Els darrers minuts han servit perquè el Granada ampliés la diferència d’un partit que ha estat molt igualat durant 20 minuts.