Vicente Moreno: «No dimitiré en la vida»

El tècnic deixa clar que no es llençarà del vaixell tot i la delicada situació de l'equip

Actualitzada 21/10/2016 a les 13:22

Vicente Moreno no llençarà la tovallola. Així ho ha declarat aquest divendres el tècnic en la roda de premsa prèvia al duel de diumenge a Almeria (16 hroes). «No ho faré en la vida. Si un no baixa del vaixell quan van bé les coses, tampoc ho ha de fer quan van malament. No vull perdre gaire temps en aquestes coses». D'aquesta manera, el tècnic ha tancat files envers la possibilitat que algú pensi que té previst deixar el Nàstic pels mals resultats.



S'enfrontaran el penúltim (Almeria) i últim (Nàstic) de la Segona A, un duel entre dos conjunts que, segons Vicente Moreno, «som els que més mérits hem fet per ser aquí, o els que menys mèrits hem fet per estar amunt».



L'entrenador del Nàstic va aprofitar per agrair la confiança que sent que està tenint des de totes bandes. «Diumenge vaig notar el passat diumenge que tothom està en mi. Aprofito per agrair-ho», ha manifestat.



El valencià es mostra optimista pel que fa a les opcions de triomf de l'equip a terres andaluses, ja que «nosaltres estem molt malament, però si guanyem ells estaran pitjor. Si fem bon partit i estem bé, i estic convençut que així serà, ells tindran una situació difícil davant del seu públic».