Salim Gloyd es queda finalment al CBT

La directiva ha decidit la seva continuïtat

Actualitzada 21/10/2016 a les 20:20

Tot i que semblava que Salim Gloyd deixaria de ser jugador del Club Bàsquet Tarragona aquesta mateixa setmana, finalment el jugador es quedarà a les ordres de Berni Álvarez.



Així serà després que la Junta Directiva hagi pres la decisió de no acomiadar-lo, ja que creu que li ha de donar una altra oportunitat. El seu rendiment ha estat baix, però el club pensa que Gloyd pot aportar moltes coses a l'equip.



Amb l'arribada d'Orion Outerbridge a l'equip blau, semblava que Gloyd havia de marxar per alleugerir costos, encara que finalment no ha estat necessari.