L'esdeveniment ha batut el rècord d'atletes i comptarà amb una àmplia representació internacional

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 11:21

L’Ultra Trail de la Serra de Montsant, esdeveniment que agrupa cinc curses que transcorren pel Parc Natural de la Serra de Montsant i els seus nuclis, arriba aquest 22 d’octubre a la seva setena edició batent el seu rècord de participants i convertint-se en la cursa de muntanya de la Costa Daurada més multitudinària amb un total de 750 corredors. Entre ells hi haurà una gran representació internacional amb competidors d’Alemanya Andorra, Austràlia, Brasil, Canadà, Finlàndia, França, Hongria, Islàndia, Itàlia, Mónaco, Noruega, Polònia, Rússia, Suècia, Ucraïna i Uruguai.



L’esdeveniment esportiu, organitzat per la secció de muntanya l’Agrupació Cultural de Vila-seca i produïda per Naturetime, compta amb cinc curses diferents. La més llarga i que dóna nom a la competició, de 101,2 quilòmetres i 4.000 metres de desnivell positiu, comptarà amb un total de 265 atletes. La cursa d’iniciarà a les 9 del matí i els participants l’han de completar en 24 hores.



Per altra banda, la Long TM és una distància que s’estrena enguany amb 66, 9 quilòmetres i 2.531 metres de desnivell positiu. Hi participaran 119 corredors que faran el mateix recorregut que l’Ultra Trail Serra de Montsant tret de la seva part sud-oest.



La tercera cursa més llarga és la Half TSM, que enguany veu augmentat en cinc quilòmetres el seu traçat per passar a tenir-se 49,3 amb 2.141m de desnivell positiu. El nou tram es concretarà en un bucle inicial abans de prendre el recorregut habitual, que es correspon amb la segona meitat de l’UTSM. La sortida serà a les 12 del migdia a Cabacés. Cal dir que aquesta és la prova final del Campionat de Curses de Resistència de la FEEC.



Les altres dues curses, la TSM26 i TSM10, compten amb un total de 26 i 10,5 quilòmetres respectivament. Pertanyen a la setena i penúltima prova puntuable del Circuit trailSERIES Costa Daurada i podrien decidir matemàticament els títols.