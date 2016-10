El CBT vol la primera a casa

Els blaus reben a les 19 hores el Granada

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 18:53

Dissabte a les 19h en el pavelló del Serrallo. És el lloc i l'hora que el CBT s'ha marcat per aconseguir la primera victòria com a local de la temporada, després de l'ensopegada contra Sammic ISB en la pròrroga, i de quedar-se molt a prop de guanyar a Hospitalet, el CBT vol fer un pas més i aconseguir una victòria de molt prestigi contra el principal candidat a l'ascens de la categoria.



Berni Álvarez ja podrà amb la seva estrella Orion Outerbridge. El jugador de Boston va aterrar ahir a Tarragona i, finalment, la llicència federativa arribarà a temps perquè el jugador debuti amb els seus companys aquesta temporada. Per la seva banda, Marc Giménez és dubte per al partit, encara que s'ha reincorporat als entrenaments, però segueix recuperant-se del seu esquinç en el turmell dret. La resta de jugadors han entrenat amb normalitat durant la setmana i podran estar a les ordres de Berni Álvarez per al partit.



L'entrenador blau creu que «ha estat una setmana difícil, no solament per la sortida dels dos americans i l'arribada de Orion, també perquè David Fernández ha estat fora per motius de feina i Marc Giménez també ha estat lesionat. Ens ha costat entrenar bé». A més, Berni reconeix que aquestes circumstàncies s'ajunten amb la visita al Serrallo de «probablement el millor equip de la lliga, un equip fet per pujar i amb un gran pressupost». En aquest sentit, Berni creu que cal «afrontar el partit amb il·lusió i amb ganes, però conscient de la dificultes».



Respecte al rival, l'entrenador del CBT ha dit que «és un equip ben dissenyat, amb dos jugadors per posició, encara que per lesions potser els falta una mica de rotació exterior. No obstant això és un equip fort, amb poder dins la pintura». Si es vol guanyar el partit, Berni creu que la defensa serà un factor clau «intentar ser agressius defensivament, pressionar línies de passada i estar pendents de les situacions d'ajudes».