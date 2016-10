S'exhaureixen les entrades del Barça-Espanyol al Nou Estadi

Els dos clubs prometen que vindran amb els seus respectius primers equips aquest dimarts per jugar la Supercopa

Actualitzada 20/10/2016 a les 14:09

Barça i Espanyol es veuran les cares, aquest pròxim dimarts, 25 d'octubre, en la Supercopa de Catalunya. Segons ha detallat el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, «s'han exhaurit les entrades, el que representa tot un èxit per a nosaltres».



L'Ajuntament de Tarragona ha acollit aquest migdia la presentació de l'esdeveniment, on els dos clubs participants han assegurat que vindran amb un bon equip per intentar emportar-se el títol.



Xavier Vilajoana, directiu del FC Barcelona, ha manifestat que «en aquesta competició, com en totes, el nostre club competirà per intentar guanyar», sense especificar quins jugadors del primer equip arribaran a Tarragona.



El directiu del RCD Espanyol Adolf Rosaud ha estat més taxatiu. «L'Espanyol es prendrà aquest torneig com el més important de Catalunya. Vindrem amb el primer equip».



Vilajoana també ha parlat sobre el partit amistós que té pendent de jugar contra el Nàstic. «Juguem moltes competicions i tenim un calendari apretat, però al Barça li agrada fer país i trobarem un forat».