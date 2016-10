El Nàstic mira al mercat d'hivern

El club canviarà les peces que no funcionen i està especialment enfadat amb jugadors que l’any passat van rendir a Tarragona

Avui és 20 d’octubre i, en condicions normals, qualsevol equip de Segona Divisió A hauria d’estar pendent únicament de guanyar el pròxim partit. Al Gimnàstic de Tarragona, a causa de la greu situació classificatòria, no només es fixen en el que pugui passar diumenge a l’Estadi de los Juegos Mediterráneos (s’hi enfronten amb l’Almeria a les quatre de la tarda), sinó que també tenen les mires posades en el mercat d’hivern. I és que hi ha feina.Concretament, se li ha girat feina a Emilio Viqueira, qui no és dubtós de saber confeccionar plantilles (els grans èxits recents del Nàstic porten el seu segell), però que no ha donat amb la tecla aquesta temporada. No perquè els futbolistes que ha portat no donin el rendiment esperat, sinó perquè molts d’ells encara no se sap com juguen, i perquè alguns dels jugadors que la campanya passada estaven al Nàstic no han donat el seu rendiment.Les noves incorporacions no estan tenint gaire presència en els onzes titulars que està presentant Vicente Moreno. De fet, tret d’Ike Uche, indiscutible a la davantera i de Saja o Dimitrievski a la porteria (Manolo Reina està lesionat), no hi ha canvis substancials a les alineacions, motiu pel qual el club entén que el problema no són els que han vingut, als quals, tot i que no s’han deixat veure, no se’ls pot culpar. Almenys, pel seu rendiment al camp en els partits.El club no entén per què hi ha futbolistes que la temporada passada van oferir un rendiment tan alt, portant gairebé a l’equip a Primera Divisió, i que ara no estan complint amb les expectatives. De fet, en alguna ocasió, el president del Consell d’Administració, Josep Maria Andreu, ja ha manifestat el seu malestar amb el rendiment, sense assenyalar a ningú, de futbolistes que formaven part de la plantilla de la campanya 2015-16.Les jornades van passant, i el sentiment del club continua sent el mateix. A més, molts d’ells són jugadors als quals se’ls va renovar el contracte i es va fer una aposta clara perquè van portar el club al cel i que, per aquest mateix motiu, es mereixien continuar a Tarragona.De moment, el Nàstic no ha parlat amb cap futbolista individualment, però el que està molt clar és que, si al gener hi ha altes, també hi haurà baixes. Aquestes darreres poden ser tant futbolistes que ja militaven a la plantilla, com d’altres que han arribat aquest estiu. De fet, aquests són el segon grup de futbolistes amb què el club no està content. Entre lesions, decisions tècniques i convocatòries amb les seves respectives seleccions, hi ha futbolistes que no s’han mostrat encara. A Kakabadze i a Djetei no se’ls va veure fins el partit de Copa davant del Rayo. Lopo, Cordero i José Carlos s’han passat més temps a la infermeria que en qualsevol altre lloc. Maloku juga a espurnes, igual que Rharsalla i Delgado, que havia de ser una de les referències de l’equip i un dels millors jugadors de Segona A, no ha demostrat res, tot i que també ha jugat poc.En aquest inici de temporada, els futbolistes que estan oferint un major rendiment són els porters, tant Saja com Dimitrievski, i Álex López, que fa el que pot en atac, tot i que gairebé sempre està massa sol. Xavi Molina i Suzuki no estan del tot malament al darrere, però les greus errades defensives que està patint l’equip en aquest inici de curs estan condemnant absolutament a tothom, i el centre del camp no funciona de cap manera, encara que Tejera i Madinda havien de ser els dos millors mitjos de la categoria. Almenys, la passada campanya van demostrar que així era. A les bandes, no funciona res. Ni les proves amb Muñiz i Lobato, que no són extrems, ni els Jean Luc, Rharsalla, Delgado, Giner, José Carlos i companyia, que tampoc estan sent protagonistes. A dalt, Álex López està en un bon moment, però s’espera molt més d’Uche, qui ha de ser determinant.Facin o no el pas endavant aquests futbolistes, el club ja té decidit anar al mercat d’hivern. De fet, no és cap novetat, ja que el Nàstic està acostumat a remodelar gran part de la seva plantilla durant l’obertura del mercat hivernal, però aquesta temporada ho farà amb més justificació que mai.Es reforçaran totes les línies a excepció de la porteria. Algun defensa arribarà, també un centrecampista i, com a mínim, dos homes atacants. Un d’ells, un davanter centre nat i un altre, un mitja punta que vulgui ser protagonista, quedar-se la pilota i oferir opcions als companys.De moment, aquesta és la idea d’un Gimnàstic que coixeja en totes les línies almenys tenint en compte el rendiment ofert pels seus futbolistes. La porteria està més que coberta amb Dimitrievski, Saja i Reina, motiu pel qual el club no pateix gens ni mica. El problema és que pesen massa les absències d’Archille Emaná i José Naranjo, dos jugadors que van ser fonamentals la passada temporada i que enguany militen a altres clubs. No hi ha cap futbolista que hagi agafat el rol dels dos últims ídols de Tarragona i, per tant, el mercat d’hivern es preveu com a una gran oportunitat per intentar trobar-ne de nous.

