TUI anuncia més escales de creuers a Tarragona

També aposta pel mercat polonès a la Costa Daurada

ACN

Actualitzada 19/10/2016 a les 16:36

El touroperador TUI ha anunciat aquest dimecres que, a partir de l’estiu que ve, portarà turistes polonesos a la Costa Daurada. La companyia preveu mantenir els 100.000 clients que ja gestiona cada any al territori, la majoria britànics i irlandesos, així com els 26 vols xàrters setmanals que opera a l’Aeroport de Reus durant l’estiu.



Coincidint amb el congrés que TUI celebra al Centre de Convencions de PortAventura, la companyia líder del sector ha avançat també que, entre els mesos de juliol i setembre, farà quatre escales de creuers al Port de Tarragona amb un total de 6.000 passatgers, refermant la seva aposta per la destinació. Precisament, el Port de Tarragona encara la recta final de la temporada de creuers i atendrà aquest dijous, per primer cop, dues escales simultànies.



El vaixell de luxe Serenissima atracarà a primera hora a les instal·lacions de Port Tarraco procedent de Barcelona amb 110 turistes britànics a bord i una tripulació de 90 persones que, al vespre, reprendran la marxa cap a València.



Al seu torn, el creuer Hamburg atracarà al dic de Llevant a les vuit del matí amb 400 passatgers a bord, principalment de nacionalitat alemanya i, a la tarda, salparan cap a l’Alguer.



Segons el Port de Tarragona, encara queden tres escales més per finalitzar la seva millor temporada de creuers. En total, es clourà amb 22 operatives –el doble que l’any passat–.