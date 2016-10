La Pobla dóna la cara però cau eliminada a Badaona (2-1)

El 0-2 patit en l’enfrontament d’anada va pesar massa a l’equip entrenat per Matín Posse

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 21:07

Està ben clar que la Copa de la Reial Federació Espanyola de Futbol, o també anomenada Copa Federació, no està feta per al CF Pobla de Mafumet. Ahir els pobletans van caure derrotats a Badalona 2-1 i, sumant-hi el 0-2 patit durant l’enfrontament d’anada a terres tarragonines, va perdre la final de l’esmentada competició per un global de 4-1. A més, és la quarta vegada que aquest equip arriba a la final i es queda a les portes d’una competició que, a nivell de prestigi, no és excessivament atractiva, però sempre agrada guanyar partits, i aquest no n’és una excepció.



Els primers vint minuts dels pobletans van ser realment dolents, i els badalonins van aprofitar-ho per marcar dos gols que sentenciaven completament l’eliminatòria. El primer el marcaria Moha de falta directa al quart d’hora i, el segon, Víctor García, als vint minuts de joc. Abans d’arribar al descans, Ojeda va retallar distàncies, amb el 2-1 anotat en el 44’.



En el segon acte, el porter pobletà Perales va ser capaç d’aturar un penal a Vinicius, encara que no va servir perquè el filial del Nàstic pogués fer res per evitar una derrota que no és gaire transcendent, ja que el que realment importa és la Lliga.