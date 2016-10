El Nàstic 's'exilia' a Ascó per entrenar mentre la gespa del Nou Estadi es ressembra

Els treballs de manteniment s'allargaran fins la jornada 12 de la Lliga

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 19:33

Els jugadors granes del primer equip del Gimnàstic de Tarragona es traslladaran al camp Municipal d'Ascó per realitzar els entrenaments d'aquest dimecres i dijous a causa dels treballs de manteniment que es duran a terme al Nou Estadi.



La ressembra que cal aplicar a la gespa del Nou Estadi i del camp annex impossibiliten que l'equip s'exerciti amb normalitat a les instal·lacions grana de La Budallera. Després de l'entrenament d'aquest dilluns, i coincidint amb l'època de l'any indicada, s'ha iniciat el procés de ressembrar la gespa dels camps del Nàstic per tal de millorar l'estat d'aquesta i que estigui en condicions òptimes per a la resta de temporada.



Els tractaments de ressembra de la gespa s'allargaran fins al partit corresponent a la jornada 12 de la lliga al Nou Estadi, davant el RCD Mallorca. Durant aquest temps l’equip alternarà els seus entrenaments entre el Municipal d’Ascó i el camp de gespa artificial de les instal·lacions del Nàstic.