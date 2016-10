Ogier es corona campió del món a Salou

Un gran Dani Sordo acaba segon en el Ral·liRACC

Redacció

Actualitzada 16/10/2016 a les 16:08

Controlant en tot moment la curta jornada d'avui diumenge, que constava de quatre especials, els francesos Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC) han aconseguit un clar i important triomf en el 52 RallyRACC, victòria amb la qual s'adjudiquen matemàticament el seu quart títol mundial consecutiu. Segons en el podi de Salou han estat Dani Sordo/Marc Martí (Hyundai i20 WRC) i tercers Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC).



Un any més el 52 RallyRACC ha tornat a ser una competició espectacular amb milers d'aficionats presenciant tots i cadascun dels 19 trams disputats en una prova que va començar dijous amb l'especial urbana de Barcelona, una mica deslluïda en aquesta ocasió per la pluja, que també es va fer present divendres al matí, en la jornada que es desenvolupava sobre terra.



El segon dia de cursa, amb especials molt complicades al seu primer pas però que milloraven lleugerament amb l'absència de pluja ja per la tarda, es va caracteritzar per les alternatives al capdavant de la classificació general. Després del primer tram Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) recollien el testimoni d' Ott Tänak/Raigo Mölder (Ford), que havien guanyat a Barcelona. Amb tot, la secció es va tancar amb Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen) al capdavant. Després del segon bucle, però, eren Dani Sordo/Marc Martí (Hyundai) els qui prenien el lideratge, mentre que en l'equip Volkswagen es produïa la baixa de Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila, després de picar amb una roda i trencar la suspensió.



Amb l'arribada de l'asfalt en l'etapa de dissabte, Sordo/Martí tractaven de resistir l'atac d'Ogier/Ingrassia, però cinc millors registres consecutius dels francesos els deixava altre cop al capdavant abans de l'especial urbana de Salou, on el pilot cantàbric tornava a deixar-se uns quants segons. Aquesta exigent etapa, amb 139 km cronometrats i vuit especials, es va desenvolupar amb unes magnífiques condicions meteorològiques i moltíssims aficionats seguint el ral·li. L'abandonament d'Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Volkswagen Polo R WRC), que va bolcar en el primer tram de la tarda quan anaven tercers, deixava via lliure a Ogier per proclamar-e Campió del Món de pilots sumant únicament un punt.



L'última jornada ha estat un tràmit amb Jari-Matti Latvala guanyant tres dels quatre trams disputats, inclòs el power stage, amb la qual cosa s'ha adjudicat els tres punts addicionals, seguit per Sébastien Ogier (2 punts) i Dani Sordo (1 punt). Aquesta victòria de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen) en el RallyRACC per tercera vegada, després de les aconseguides el 2013 i el 2014, suposa un excel·lent colofó al seu quart títol de pilots i copilots, respectivament, essent a més el triomf número 300 de Michelin en el WRC. Ogier iguala així en títols de Campió del Món als finlandesos Juha Kankkunen i a Tommi Makinen, també amb quatre cadascun.



Al Volkswagen Polo R l'han flanquejat en el podi dos Hyundai, els de Dani Sordo/Marc Martí i Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul. La marca coreana també ha col·locat Hayden Paddon/Jonh Kennard en la quarta posició. En un ral·li no gaire favorable per a Ford, Mads Østberg/Ola Fløene han acabat en cinquena posició, mentre el que estava essent el millor representant de Citroën, Kris M Meeke/Paul Nagle, s'han hagut de retirar en aquesta última etapa per una avaria. En WRC2 la victòria ha estat per a Jan Kopecký/Pavel Dresler (Skoda), mentre que en WRC3 el triomf se l'han apuntat Fabio Andolfi/Manuel Fenoli (Peugeot 208 R2).



Classificació final del 52 RallyRACC

1 - Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC), 3h.13'03''6

2 - Daniel Sordo/Marc Martí (Hyundai i20 WRC), +15''6

3 - Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC), + 1'15''0

4 - Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 WRC), + 1'27''8

5 - Mads Østberg/Ola Fløene (Ford Fiesta RS WRC), +3'24''4

6 - Ott Tänak/Raigo Mölder (Ford Fiesta RS WRC), +5'24''9

7 - Kevin Abbring/Sebastian Marshall (Hyundai i20 WRC), +7'31''3

8 - Jan Kopecký/Pavel Dresler (Skoda Fabia R5, 1º WRC2), +9'05''1

9 - Pontus Tidemand/Jonas Andersson (Skoda Fabia R5), +9'20''4

10 - Craig Breen/Scott Martin (Citroën DS3 WRC), +9'57''1