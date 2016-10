El Nàstic presenta el seu futbol base

Tots els nens van passar per l'herba del Nou Estadi

Actualitzada 16/10/2016 a les 22:16

El Nou Estadi es va convertir, durant el descans del Nàstic-Valladolid, en un espectacle grana, ja que tots i cadascun dels nens i nenes que formen part del futbol base van desfilar per l’herba.



Es tractava de la presentació oficial de tot el futbol base del Nàstic, una cita obligada cada temporada i de la qual van gaudir tots els que hi van participar. Des dels nens més petits fins el juvenil A, acabant per un equip molt especial, el Nàstic Genuine, que està trepitjant molt fort des de la seva creació.



Tots els jugadors van formar una figura molt bonica al centre del camp quan el partit encara anava 1-1. Van marxar a casa decebuts amb la derrota.