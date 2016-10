Ogier es col·loca primer en la tercera jornada del Ral·liRACC

Dani Sordo cau a la segona posició

Després d'una emocionant tercera jornada, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen) aprofitaven l'arribada de l'asfalt per situar-se com a nous líders del 52 RallyRACC, avantatjant a Dani Sordo/Marc Martí (Hyundai) en 5,8 segons. A més, l'abandonament d' Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Volkswagen) per sortida de carretera deixa el títol de pilots pràcticament resolt a favor d'Ogier, ja que un sol punt seria suficient per proclamar-se campió del món per quarta vegada consecutiva. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai), tercers fins ara, són els únics que tindrien possibilitats, tot i que haurien de sumar el màxim de punts en les tres proves que resten, inclòs el 52 RallyRACC.



El primer bucle de l'etapa d'asfalt d'avui dissabte mantenia a Dani Sordo/Marc Martí (Hyundai i20 WRC) en la primera posició provisional, tot i que dos escratxs consecutius de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC) han reduït la diferència a la meitat, a 7''7 segons. Tots dos semblaven ser els únics capacitats per lluitar per la victòria, ja que Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Volkswagen Polo R WRC) es trobava ja a 45''1. No obstant això, la jornada s'havia iniciat amb dos millors registres consecutius a Vilaplana (6,28 km) i Alcover-Capafonts (19,93 km) de Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Volkswagen), que tornava a la prova després d'una avaria en la suspensió en l'etapa d'ahir quan el pilot finèrs retallava en excés en un revolt. Tots els Hyundai patien problemes de subviratge. Les especials de Querol (21,26 km) i El Montmell (21.14 km) es trobaven més brutes que les anteriors, la qual cosa afavoria els resultats d'Ogier, que sortia en primera posició. S'ha de destacar la punxada de Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) a Alcover-Capafonts, amb la qual cosa ha perdut més de 3 minuts, així com el trencament de l'eix de transmissió davanter en el Citroën de Craig Breen/Scott Martin, que els ha portat a penalitzar 2'10'' en un dels controls horaris.



Res no ha variat en la repetició d'Alcover-Capafonts, Querol i El Montmell, amb l'increment de temperatura i amb les cunetes plenes d'aficionats, que de ben segur estaven gaudint amb el fantàstic duel entre Dani Sordo i Sébastien Ogier. Precisament, el francès tornava a fer el millor registre en les tres especials, abans de tornar a Salou on acabava la jornada amb un curt tram urbà de 2,24 km. El pilot de Volkswagen ho feia ja com a líder provisional, ja que de mica en mica havia anat retallant el desavantatge respecte de Sordo. Andreas Mikkelsen, després de bolcar i abandonar en el primer tram de la tarda, cedia la tercera plaça a Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC), que tractaven de mantenir la pressió de Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 WRC).



Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën DS3 WRC), cinquens a força diferència a conseqüència de diversos incidents, han aconseguit l'escratx en el tram urbà de Salou. En aquest tram ha acabat la llarga i exigent jornada d'asfalt amb un Sébastien Ogier sòlid dominant la prova i incrementant, a més, el seu avantatge respecte de Dani Sordo amb 4''1 més. La diferència és ara de 5''8. Pràcticament sense possibilitats de lluitar per la victòria, Thierry Neuville és tercer a 1:03.9 i que haurà de defensar-se del seu company de Hyundai Hayden Paddon, que es troba a només 16''. En WRC2, la primera posició és per a Jan Kopecki/Pavel Dresler (Skoda Fabia R5), mentre que en WRC3 dominen Fabio Andolfi/Manuel Fenoli (Peugeot 208 R2).



Demà diumenge és l'últim dia de cursa amb dos trams diferents al qual s'hi faran dues passades, els de Pratdip (19,30 km) i Duesaigües (12,10 km). En aquesta última especial es disputarà el power stage, on s'assignaran punts addicionals (3, 2 i 1) als tres primers classificats i que se sumaran als que s'aconsegueixin en la classificació general. Aquesta quarta etapa consta de 62,80 km cronometrats, amb un recorregut total de 321,08 km.



Classificació provisional Dia 3 del 52 RallyRACC

1 - Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC), 2h.35'128

2 - Daniel Sordo/Marc Martí (Hyundai i20 WRC), + 5''8

3 - Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC), + 1'03''9

4 - Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 WRC), + 1'20''0

5 - Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën DS3 WRC), + 1'57''9

6 - Mads Østberg/Ola Fløene (Ford Fiesta RS WRC), + 2'35''7

7 - Ott Tänak/Raigo Mölder (Ford Fiesta RS WRC), + 4'24''7

8 - Keving Abbring/Sebastian Marshall (Hyundai i20 WRC), + 6'22''7

9 - Martin Prokop/Jan Tománek (Ford Fiesta RS WRC), + 7'13''3

10 - Jan Kopecký/Pavel Dresler (Skoda Fabia R5, 1º WRC2), + 7'41''6