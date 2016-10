El Voltregà frena en sec el Moritz Vendrell (4-1)

Els vendrellencs van marxar al descans perdent 1-0

Redacció

Actualitzada 15/10/2016 a les 21:53

El Moritz CE Vendrell no ha estat capaç de sumar la segona victòria consecutiva a l'OK Lliga. Els tarragonins han vist com el Club Patí Voltregà els passava per damunt (4-1) i tornen a la zona depressiva de la taula classificatòria.



Els osonencs han trigat poc a posar-se per davant. Xavi Crespo, als tres minuts, ha situat l'1-0, resultat amb el qual els dos equips han marxat al descans.



Al minut del segon acte, Eric Vargas ha situat el segon gol, però ha rematat la feina en el 38' amb dos gols en pocs instants Ignacio Alabart. Ha marcat el gol de l'honor Marc Navarro, un minut després.