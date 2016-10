El Noia esclafa el Reus Deportiu La Fira (5-0)

Els reusencs no han tingut mai opció de victòria

Redacció

Actualitzada 15/10/2016 a les 21:35

El Noia Freixenet derrota al Reus Deportiu La Fira per un clar 5-0 en la primera derrota del conjunt d'Enrico Mariotti aquesta temporada.



El Reus Deportiu La Fira no ha pogut imposar-se a un Noia Freixenet molt encertat tan en defensa com en atac. En els primers minuts ha destacat la igualtat a la pista, amb ocasions pels dos equips i amb una gran intensitat. En el minut 21 anotava el primer Ferran Rosa aprofitant un el rebuig d'un penal que havia aturat Pedro Henriques. Al minut 23, Marín tindria l'ocasió d'anotar de falta directa per la 10a falta del Noia, que a més a més suposaria una blava sobre Albesa, però no seria capaç d'anotar.



En l'inici de la segona meitat, esteller anotaria el segon dels locals al minut 30, i tres minuts més tard Marc Torra no podria anotar un directa provocada per una blava a Aragonès. Eloi Albesa seria l'heroi dels locals amb 3 gols, els tres de falta directa en els instants finals. El primer al 42 aprofitant la 10a falta del Reus. Al minut 48 els dos equips tindrien l'ocasió d'anotar en la 15a falta d'ambdós. Així com Albesa transformaria, Marc Torra estrellaria la bola al travesser.



Finalment, en una blava a Platero al 49, Albesa anotaria el seu tercer gol de falta directa, deixant el marcador en un clar 5-0 a favor del Noia Freixenet.