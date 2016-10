Xavi Molina, millor jugador de la novena jornada pels lectors

El futbolista va realitzar un gran partit a Elx en l'empat a 4 gols dels grana

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 17:06

Els lectors del 'Diari Més' ja han decidit quin és el millor jugador de la novena jornada de Lliga de la plantilla del Nàstic.



El que més votacions ha obtingut ha estat Xavi Molina, un dels futbolistes que van actuar com a titulars durant l'empat a quatre gols dels tarragonins al Martínez Valero davant de l'Elx.



Tot i que el Nàstic va encaixar fins a quatre gols, els lectors han decidit que el de la Canonja sigui el millor d'un equip que va estar molt efectiu de cara a porteria però que va estar dèbil defensivament, en general.



D'altres futbolistes han obtingut vots, encara que no han arribat als assolits per Molina. Álex López, que va marcar dos gols i va regalar una assistència, ha estat a prop, igual que Suzuki, que va actuar com a lateral dret.