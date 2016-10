Vicente Moreno: «Necessitem convertir empats en victòries»

El tècnic del Nàstic creu que «la gent hauria escollit qualsevol altre equip» que l'Alabès per enfrontar-se a la Copa del Rei

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 13:21

Només uns segons ha volgut perdre Vicente Moreno en parlar sobre l'Alabès, rival dels tarragonins a la quarta ronda de la Copa del Rei. L'equip ha seguit el sorteig però, ràpidament, ha canviat el xip i s'ha posat el de la Lliga. «Com és normal, hem estat pendents perquè és el que tocava. Tenim moltes coses més importants en què pensar que la Copa del Rei. Segurament, la gent hauria escollit qualsevol altre, però és el que ha tocat. Intentarem passar l’eliminatòria però no faré més valoracions», ha valorat.



Ja tractant el campionat lliguer, Moreno ha apuntat que «la tendència dels últims partits ha estat la mateixa. Hem estat més a prop de guanyar que de no fer-ho. Necessitem convertir empats en victòries». Sense fer valoracions individuals, ha indicat que «arribem justos d’efectius. Espero recuperar algun jugador, però veurem què passa a l’entrenament de demà», l'últim de la setmana.



Sí que ha valorat el rendiment d'algun jugador de forma individual, responent a les preguntes dels periodistes. «Jean Luc és, per a mi, un jugador importantíssim. Cada vegada que ha estat en disposició de jugar 30 minuts els ha jugat, quan ha pogut jugar 70 els ha jugat… Serà complicat que pugui entrar a la convocatòria», ha apuntat.



Dos futbolistes van destacar molt a la Copa del Rei, futbolistes no habituals en les alineacions del tècnic valencià. «Djetei va fer molt bon partit. Hem de tenir en compte diverses circumstàncies, ja que era el primer partit oficial que disputava amb nosaltres. Serà important a nivell europeu, però necessita el seu temps, ja que ha de polir carències que té en el joc», diu l'entrenador, tot finalitzant que «Dimitrievski, en la línia dels partits que ha jugat. Quan vulguem tirar d’ell per disputar qualsevol competició ho podrem fer perquè té les màximes garanties».