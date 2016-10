Tarracus ja no es quedarà encallat

Una mascota renovada s'ha deixat veure a la Fira de Santa Teresa del Vendrell

Actualitzada 14/10/2016 a les 20:30

Recorden aquell Tarracus que no cabia per la porta del pavelló del Serrallo? Doncs ja és història. La Fira de Santa Teresa del Vendrell ha estat l'escenari del «naixement» d'una mascota molt renovada, més estilitzada i, sobretot, amb el cap més petit.



Les mides del cap de Tarracus eren força grans, i des de Tarragona 2017 s'ha cregut oportú reinventar Tarracus per donar-li una nova imatge.



Ara, a més, Tarracus llueix unes sabates ben boniques que el converteixen en una mascota encara més completa.



Hi haurà algun canvi més abans de la celebració dels Jocs? Mai se sap.