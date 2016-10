Saja o Dimitrievski? Dos futbolistes per a una única porteria

El gran partit del macedoni a la Copa obre el debat sota pals al Nàstic

Actualitzada 14/10/2016 a les 20:29

S'acosta el partit de diumenge al Nou Estadi on, a partir de les 18 hores, el Nàstic rebrà la visita del Valladolid. Un nou partit clau, ja que el Nàstic vol abandonar la darrera posició de la taula classificatòria.Vicente Moreno té clar el seu onze i, en aquest, es podria produir un canvi. El gran partit realitzat per Stole Dimitrievski en Copa davant del Rayo Vallecano motiva que el tècnic valencià pugui alinear-lo com a titular, una situació que seria nova per a ell en Lliga.Saja seria el gran sacrificat si finalment el macedoni és l'escollit per ocupar la porteria. L'argentí està sent dels millors en aquest inici de temporada, però el bon moment de Dimitrievski podria motivar la seva marxa de la titularitat.A més, una entrevista concedida pel meta argentí no ha sentat gaire bé en el club, cosa que no vol dir necessàriament que hagi de perdre la titularitat per aquesta circumstància.Mireu l'entrevista AQUÍ