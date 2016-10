Tarragona engega una campanya per la recollida de matèria orgànica

Les accions es faran a peu de contenidor i amb punts informatius itinerants

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 18:03

L’Ajuntament de Tarragona ha engegat una nova campanya pel foment de la recollida selectiva als barris, especialment de l’orgànica. Fins a finals d’any es duran a terme les accions a Bonavista, Campclar, La Floresta, L’Albada, Parc Riu Clar, Sant Salvador, Sant Ramon, Santa Isabel i Sant Pere i Sant Pau i al polígon comercial de la Gavarres.



La regidora de Neteja i Medi Ambient, Ivana Martínez, ha explicat que «la campanya té com a principal objectiu augmentar la quantitat de la recollida selectiva i reduir el percentatge d’impropis, és a dir, que posem cada residu al contenidor adequat».



Durant tres mesos, un equip d’educadors ambientals realitzaran les actuacions a peu de contenidor als barris on facilitaran la informació sobre què va a cada fracció de recollida i resoldran els dubtes i preguntes de la ciutadania. Al mateix temps s’instal·laran 12 punts informatius en zones cèntriques del barris com la Rambla de Campclar, la Plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau o la Plaça de la Constitució de Bonavista. L’equip també es desplaçarà al polígon de Les Gavarres on realitzarà visites informatives a tots els establiments comercials i també informarà a peu de contenidor de la zona.