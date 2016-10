El CB Valls crea la figura del Defensor del Soci i el Jugador

La junta de l'entitat ha escollit a Josep Maria Tomàs per a ocupar aquest càrrec

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 20:03

El CB Valls ha decidit crear la figura del Defensor del Soci i el Jugador. El club vallenc compta amb més de 200 jugadors i jugadores competint en totes les categories per edats i una important massa social. El Defensor ha de ser un canal directe que actuï amb independència i que garanteixi l'anonimat i la discreció als socis, sòcies, jugadors i jugadores en el moment de presentar possibles conflictes, queixes o suggeriments. Es tracta, a més, d’una figura que ja existeix en altres grans clubs i entitats del país.



El CB Valls, d’aquesta manera, vol garantir el dret de totes les persones vinculades a l’entitat a poder demanar empara davant d'una situació concreta en que se sentin perjudicades o negativament afectades, per acció o omissió per part del Club; o d'aquelles altres que hi vulguin formular els seus dubtes o presentar suggeriments.



Per unanimitat de tota la Junta directiva del club, s'ha decidit designar a Josep Maria Tomàs com a Defensor del Soci i el Jugador. La designació, segons que assenyalen des de l’entitat vallenca, «ve justificada pel tarannà dialogant i l'experiència mediadora d'aquest mestre d'educació primària de l'escola Eugeni d'Ors de Valls i soci del CB Valls des de fa 14 anys».