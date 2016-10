Rayo-Nàstic: la Copa del Rei com a bàlsam

L'equip grana ha de materialitzar la millora ofensiva que va mostrar a Elx i aconseguir ser més forts en defensa

Actualitzada 11/10/2016 a les 19:11

El Rayo, que no ha cedit cap derrota com a local aquesta temporada, vol aferrar-se a Vallecas per accedir a setzens de la Copa del Rei superant a un Nástic que és cuer de Segunda i dels deu partits oficials que ha disputat aquesta temporada només ha guanyat el de l’anterior ronda copera.



L’equip madrileny afronta el partit davant del Nástic amb l’obligació de guanyar per recuperar sensacions i il·lusionar a la seua afició amb l’enfrontament davant d’un Primera en la següent ronda.



A més, el Rayo vol continuar consolidant el seu potencial a Vallecas, on no coneix la derrota aquesta temporada, per oblidar-se dels mals resultats que cull cada vegada que juga lluny del seu estadi i que estan llastant el seu rendiment en la competició de lliga.



Per a aquest partit, José Ramón Sandoval compta amb set baixes per lesió, les dels centrals Chechu Dorado i Pablo Íñiguez, el centrecampista Raúl Baena, els extrems Adrián Embarba, Diego Aguirre i Johan Mojica i el davanter malagueny Javi Guerra.



Davant l’equip català, Sandoval aprofitarà per rotar i donar minuts als jugadors menys habituals com el porter Paulo Gazzaniga o el lateral esquerre Nacho Martínez i del planter com Clavería o Fran Beltrán també podrien tenir la seua oportunitat.



Davant hi haurà el Nàstic, que arriba a la cita copera després d’empatar a Elx (4-4) i desitjant mantenir la sensació de perill ofensiu mostrat en el camp il·licità.



Vicente Moreno realitzarà canvis en totes les línies del seu onze inicial, començant per la porteria, a la qual tornarà el jove Dimitrievski en substitució de Saja, que ha realitzat unes declaracions al seu país que no han caigut massa bé en el conjunt català, ja que el jugador ha anunciat una més que probable retirada la temporada que ve per passar a ser entrenador.



El Nàstic viatja a Madrid amb les baixes segures de José Carlos, Manolo Reina, Lopo, Valentín, Corder, Manolo Martínez i Juan Delgado per lesió, però recupera Djetei, Kakabadze i Madinda una vegada disputats els partits internacionals.



Stephane Emaná, que ja va disputar uns minuts davant de l’Elx, està completament recuperat de les seues molèsties i formarà d’inici a la punta d’atac d’un equip que espera superar ronda per mesurar les seves forces davant d’un conjunt de primera línia i donar una il·lusió a l’aficionat del conjunt català.