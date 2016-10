«Quan l'equip sumi la primera victòria l'equip es refarà»

El lateral creu que la temporada passada «trèiem més fàcilment els partits endavant, i ara costa més»

—Com està l’equip?

—Bé, aquest dissabte vam cometre algunes errades defensives, encara que vam estar encertats. Aquestes errades van significar gols de l’equip contrari, però l’equip es va saber refer i va tirar endavant un partit que, en altres circumstàncies, hauríem guanyat.



—El Nàstic també va empatar a 4 un partit la temporada passada, però va ser a casa, contra el Còrdova, i en altres circumstàncies. Estaven en una bona situació a la classificació, i un empat no significava res greu. A Elx va servir de poc empatar, no creu?

—Al final un empat sempre és bon resultat, però és una llàstima no haver guanyat dissabte.



—Quan vam veure l’alineació, i encara no teníem situats els jugadors al camp, vam dubtar si Valentín jugava de lateral i Molina al mig o si era una defensa de cinc. Al final, Suzuki de lateral i Valentín d’extrem. Tota una sorpresa.

—L’entrenador em va proposar aquesta variant. En èpoques anteriors ja havia jugat aquí.



—Va aportar perill per banda dreta, però sembla que l’equip al darrere no va acabar de funcionar.

—Vaig intentar fer-ho el millor que vaig poder. Per desgràcia no vaig poder materialitzar les ocasions de què vaig disposar, però sempre estic disposat a jugar on em digui l’entrenador.



—Quina diferència hi ha entre aquest equip i el de la temporada passada?

—Abans trèiem més fàcilment els partits endavant, i ara costa més. Quan arribi la primera victòria crec que l’equip es refarà i començarà a sumar triomfs.



—De qui és culpa el que està passant?

—De tots, com sempre, del primer a l’últim.



—Que hi hagi jugadors que vagin i tornin per les seves convocatòries amb les seves respectives seleccions, creu que és rellevant?

—Crec que tenim jugadors suficients per suplir aquestes baixes. Si no han de viatjar millor, però si ho han de fer, no hi podem fer res. Tots els equips han d’estar igual, perquè gairebé tothom té internacionals.



—Últimament, el president ha esbroncat els futbolistes tant al vestidor com a nivell públic. Això els afecta, o no ho tenen en compte?

—No sóc molt de mirar els diaris ni les notícies.



—Com es troba Gerard Valentín a nivell personal?

—M’estic trobant bé. Em fa falta millorar, perquè si tots estem millor, guanyarem partits.



—Sempre que es troba bé, apareix una lesió o una molèstia.

—Són coses que passen. Prefereixo no pensar en les lesions.



—Se sent estimat a Tarragona?

—Sí. Em trobo molt còmode en aquesta ciutat. Sempre he dit que estic molt a gust, ja que estic a prop de casa, i la gent em tracta molt bé.



—El Nàstic ha crescut molt en les darreres temporades. D’estar a Segona B a gairebé pujar a Primera. Això es parla al vestidor?

—Sí. És veritat que quan vaig arribar veníem de la desgràcia de Llagostera i que l’any passat vam estar a prop de Primera, tot i ser un equip acaba d’ascendir a Segona.



—El seu germà Pol juga aquesta temporada a la Pobla, al filial. Parli’m d’ell.

—És jove, i ha de millorar. Sempre li dic que sigui fort i que cregui en ell mateix.



—M’han comentat que el bo dels Valentín és el Pol.

—Sempre li desitjo el millor i crec que se’n sortirà.