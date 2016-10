Els clubs de rugbi de Reus i Tarragona compartiran tècnics i jugadors

En fase de prova un acord de col·laboració entre les dues entitats que permetrà sumar efectius dels equips sèniors

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 10:31

Els clubs de rugbi de les ciutats de Reus i Tarragona han decidit signar un acord de col·laboració que té com a ’objectiu promoure aquest esport i els seus clubs a les comarques del Tarragonès i el Baix Camp. En l'horitzó també hi ha la possible expansió a comarques veïnes.



Aquest acord vol unificar els tècnics i jugadors dels equips sèniors masculins d’ambdós clubs per a competir amb dos equips més potents en diferents categories.



Segons que han expressat des de les dues entitats, la finalitat d’aquest acord és el creixement tècnic i competencial, tant d’entrenadors com de jugadors, i assolir un més alt nivell competitiu, «sense que cap dels dos clubs perdi la seva identitat i el seu nom, i per tant no es denominen equip A i B, ni primer ni segon equip, sinó dos equips totalment independents.»



Des de les entitats esportives es qualifica l'acord com d'històric, tot i que s'assenyala també que està en fase de prova. De moment, la col·laboració entre els dos clubs erà vigent només durant aquesta temporada 2016-2017. «I a l’espera del que passi en finalitzar la primera fase del Campionat.», afegeixen