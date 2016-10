Manolo Martínez ja té l'alta mèdica

L'ànima de l'equip torna a estar disponible per a Vicente Moreno

Actualitzada 10/10/2016 a les 11:40

Manolo Martínez torna a l'acció. Quan ningú podia preveure quan tornaria als terrenys de joc, quan començaven a saltar els rumors d'una retirada i quan pitjor està l'equip, el futbolista més estimat per l'afició torna als terrenys de joc.



Segons ha pogut conèixer aquest mitjà, el centrecampista ha rebut l'alta mèdica aquest mateix matí. No pot haver-hi cap millor notícia en un moment complicat, més que complicat per a un equip que s'ha instal·lat en el «fanalet vermell» de la Segona Divisió A i que no dóna símptomes de millora.



En aquest vestidor fan falta líders, tant dins com fora del camp. Manolo ja ho era fora i ara, amb l'alta mèdica, també podrà ajudar els seus des de dins.



Això no significa que Vicente Moreno l'hagi d'utilitzar de forma immediata, ni que hagi de jugar molts minuts en el que va de temporada, però aquesta notícia és una injjecció de moral tant per a l'equip, com pel club i, sobretot, per a una afició desencantada que comença a abaixar els braços.



Cal recordar que Manolo Martínez va caure lesionat durant l'amistós que va disputar el Nàstic al Mini Estadi contra el Barça B en pretemporada i que, des de llavors, no ha pogut exercitar-se en condicions. No es va trencar el genoll de Manolo Martínez, però se li va desplaçar el suficient com perquè no hagi pogut entrenar amb normalitat.



Ho ha passat molt malament el futbolista, el qual patia dolors molt forts, però sempre ha estat al costat del seu equip, el qual agrairà molt que pugui entrar a les convocatòries, sempre que el tècnic ho cregui necessari.