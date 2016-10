El Reus empata a Igualada (3-3)

Joan Salvat salva l'equip de la derrota

Reus Deportiu

Actualitzada 09/10/2016 a les 03:01

El Reus Deportiu La Fira empata a Igualada amb 2 gols d'Àlex Rodríguez i un de Salvat. Ensopegada del Reus Deportiu La Fira a Les Comes en la tercera jornada de l'OK Lliga. Tot i que el conjunt reusenc s'avançaria al marcador mitjançant Àlex Rodríguez al minut 7. Marc Torra, al mateix minut 7, tindria un penal per tal de situar el 2-0, però Elagi Deitg l'hi aturaria. Emanuel Garcia seria l'heroi local amb dos gols. El primer, de bella factura, al minut 12.



Cinc minuts més tard, Àlex Rodríguez anotaria el

seu segon gol de la nit. Però una blava a Albert Casanovas al minut 23 li donaria l'oportunitat de nou a l'argentí Emanuel Garcia d'anotar el 2-2 de falta directa. Fins a la fase final del partit no s'han vist els dos últims gols del matx. Al minut 41, l'Igualada s'avançava per primera vegada en tot el partit mitjançant Sergi Pla. Joan Salvat, al 44, situaria l'empat després d'una gran assistència de Torra.



En els últims minuts, els porters han

destacat més que els atacants. Tan Pedro

Henriques com Elagi Deitg han aconseguit aturar les embestides dels dos equips, que han jugat els darrers instants més amb el cor que amb el cap per tal de buscar la victòria.