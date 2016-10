El CBT no pot contra el Sammic i cau a la pròrroga (60-63)

El primer triomf al Serrallo haurà d'esperar

Redacció

Actualitzada 09/10/2016 a les 02:51

La igualtat ha estat la dominant en el partit que ha enfrontat el CB Tarragona 2017 i el Sammic ISB, en el segon partit de la temporada i en el qual els dos equips buscaven la segona victòria consecutiva. Després de treballar el partit intensament, al CBT se li ha acabat escapant per tres punts de diferència (60–63).



Inici de partit marcat pel desencert de cara a cistella dels dos equips. Això no obstant, ha estat el CBT qui ha anotat el primer triple del partit, que no ha estat igualat per Sammic fins a la meitat del primer quart (3–3). El conjunt basc ha dominat el seu rebot ofensiu, tot i no ser capaç de materialitzar les segones jugades. Ha estat mitjançant els tirs lliures que Sammic s’ha avançat per primera vegada en el partit amb sis minuts de joc disputats. Els visitants s’han fet forts a la pintura, aconseguint portar el marcador 6 punts per sobre, fet que ha precipitat el primer temps mort sol·licitat per Berni Álvarez (5–11). Ja finalitzant els primers 10 minuts, Xavi Hernández ha transformat un 2+1 per deixar el marcador en 10-17.



El segon quart ha començat com el primer, amb el CBT anotant el primer dels triples. Aquesta vegada però, l’encert del CBT ha tingut continuïtat i David Fernández també ha anotat un triple al seu compte personal (16–19). Amb tres minuts disputats, els de Berni Álvarez han trobat en Isaiah Harrison la solució per tornar a avançar-se en el marcador.



Quatre punts consecutius de l’americà han portat el 20–19 al marcador. Però Sammic no s’ha deixat sorprendre, i després d’uns minuts clarament dominats pel CBT, el conjunt basc ha aconseguit un parcial de 0–5 per recuperar la iniciativa en l’electrònic. Aquesta vegada els blaus no han abaixat els braços i han aconseguit plantar cara a un dels millors equips de la temporada anterior. Ho ha exemplificat Nil Sabata, deixant el marcador en 27–24 al final del segon quart.



La represa ha seguit la tònica dels dos primers quarts, amb el CBT anotant de 3. La igualtat ha estat la característica dominant del tercer període, on els dos equips tan sols aconseguien marxar, com a molt, tres punts per sobre del rival. Els de Berni Álvarez han hagut de treballar de valent per seguir mantenint intactes les seves opcions de victòria.

Els dos equips han arribat molt igualats als darrers deu minuts. L’últim quart també s’ha iniciat des de la línia de tres, però aquesta vegada amb dos triples consecutius de Sammic. Tot i això, el CBT ha mantingut la línia de treball i concentració mostrada al llarg de tot el partit per mantenir-se pocs punts per sota. Una bona jugada de Dani Martínez posava els seus a dos punts dels bascos, i Ferran Torres feia vibrar el Serrallo posant la igualada a 54 punts. Cap dels dos equips aconseguia obrir una escletxa en el marcador, i Berni Álvarez disposava, a falta d’un minut per finalitzar el partit, de diversos temps morts per reorganitzar l’equip i trobar el camí de la victòria. El 56 iguals al marcador obligava el partit a anar a la pròrroga.



En els 5 minuts extres, l’anotació no s’ha mogut fins passats gairebé dos minuts. Ho ha fet Sammic, però Nil Sabata ha tornat a avançar els del Serrallo. En el darrer minut de la pròrroga, l’equip basc ha aconseguit una renda de tres punts, que ha acabat sent insalvable pels homes de Berni Álvarez (60 – 63).