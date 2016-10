El Reus signa taules contra el Tenerife a l'Estadi (0-0)

Els illencs fallen un penal a la segona meitat

Redacció

Actualitzada 08/10/2016 a les 17:56

CF Reus i Tenerife empaten sense gols a l'Estadi Municipal en un duel de domini reusenc.



L'única arribada amb perill dels de Natxo González a la primera meitat ha estat en un tret de Fran Carbia, que no ha entrat. Lozano també ha gaudit d'una bona ocasió per als visitants, però el marcador no s'ha mogut.



En el segon acte, el Tenerife ha fallat un penal i Olmo ha disposat d'una ocasió claríssima de gol, que no ha pogut transformar.



