La bogeria del Martínez Valero acaba amb un 4-4

Actualitzada 08/10/2016 a les 21:25

Elx i Nàstic han ofert un d’aquells partits que tant agraden a l’espectador però que tant odien els entrenadors i els puristes del futbol. Veure com els porters recullen fins a vuit pilotes de la pròpia xarxa en un mateix enfrontament és un fet que passa poc en el futbol professional, però alacantins i tarragonins ho han aconseguit avui. Tots dos han pogut guanyar, però finalment els punts s’han repartit.



El duel ha recordat a aquell de la temporada passada, en el qual també repetia el Nàstic com a protagonista, però on el rival canviava, era el Còrdova, i l’escenari també: el Nou Estadi. També va ser un 4-4. La situació, llavors, era una altra. El Nàstic vivia a la part alta de la taula, i tot eren flors i violes. Ara, un empat no val, encara que el rival sigui tot un Elx i l’escenari tot un Martínez Valero.



Els primers minuts han estat realment espectaculars. Primer, als sis minuts, Valentín ha interceptat un servei de porteria de Juan Carlos que gairebé acaba entrant. Un Valentín, per cert, que ha actuat avui d’extrem, en l’alineació innovadora de Vicente Moreno, on Daisuke Suzuki ha actuat de lateral dret, Bouzón (expulsat al final del partit) i Molina han estat els centrals i, a l’esquerra, el de sempre, Mossa.



Zahibo i Tejera han estat els encarregats de conduir el centre del camp, i se n’han sortit prou bé. El primer, tot i que nerviós i accelerat en algunes accions, ha estat el complement perfecte del segon. Res a dir. A l’esquerra, un Rharsalla que ha acabat substituït perquè no li ha sortit gairebé res i, a dalt, un Álex López catedralici que, sense dubte ha estat el millor jugador del duel, i que ha estat acompanyat d’Uche, assistent de l’11’ en un dels gols.



Aspecte lamentable el del Martínez Valero, amb només 7.000 persones al camp i un públic molt nerviós, que no en perdonava ni una. A més, la diana d’Álex López, que obria el partit, encara els ha posat més neguitosos. El tarragoní ha rebut una gran passada a l’espai d’Uche, li ha guanyat la cursa a José Ángel i ha marcat el 0-1. Es posava tot de cara a un Nàstic que ha vist com se li queia el cel amb dues dianes de Nino que han deixat gelats els de Vicente Moreno.



El primer, en el 15’, en rematar una centrada que li venia des de la banda dreta. L’assistent, Pedro. El segon, en el 19’, només quatre gols després d’una rematada de cap de Nino a centrada d’Hervías. La defensa del Nàstic feia aigües, com està passant en aquest inici de temporada. Mentre que Álex López lluitava tot el que podia i més i el centre del camp intentava trenar alguna acció decent, els de darrere tornaven a fallar. Bouzón no ha tingut el seu dia i, novament, ha acabat massa accelerat. Molina, que tornava a l’onze, tampoc ha estat afortunat, i l’equip ho ha notat.



No ha abaixat els braços el Nàstic i, tot i que el partit s’ha calmat, ha continuat insistint per bandes i buscant els dos puntes.



La remuntada

En el segon acte, només valia marcar. I sí que ha marcat, però ho ha fet l’Elx. Minut 62. Matilla llença magistralment una falta comesa per Mossa a la frontal, i Saja encaixa el tercer. 3-1, i mitja hora per disputar-se. Abans, Uche havia fallat una ocasió claríssima a passada de Jean Luc, que acabava d’ingressar al camp en substitució de Valentín.



I ha estat llavors quan Vicente Moreno ha decidit anar a pel partit completament. Doble canvi, i han marxat Uche i Rharsalla. Maloku i Emaná han estat els dos futbolistes que han ingressat al terreny de joc. No han estat principals protagonistes de la remuntada, però sí que han ajudat a revolucionar l’equip, ja que el Nàstic ha aconseguit remuntar i posar-se per davant en el marcador.



Ha passat tot en un instant. En el 67’, Tejera feia el 2-3 de penal, pena màxima llençada per mans de Pedro. Ha arribat a tocar-la el porter, però no amb la suficient força com per desviar la pilota. En el 70’, Tejera centra un córner, pentina Bouzón, remata Daisuke, toca la pilota al pal i apareix Álex López per marcar. I, en el 74’, Jean Luc rep una genial assistència d’Álex López, i no falla davant de Juan Carlos.



Però el futbol ha tornat a ser cruel amb el Nàstic. Quan el partit semblava guanyat (tot i que tocava patir) ha marcat Dorca. Pilota que no pot desviar la defensa del Nàstic i el futbolista de l’Elx, des de la frontal, dispara fort, amb efecte, imparable. Un punt que serveix de poc a nivell classificatori, però que pot ajudar a què la gent es torni a enganxar a l’equip.



FITXA TÈCNICA



ELX

Juan Carlos, Rober, Josete, José Angel, Noblejas, Matilla (Pelayo, 83’), Dorca, Hervías, Álex (Guillermo, 71’), Pedro (Liberto, 79’) i Nino.



NÀSTIC

Saja, Suzuki, Bouzón, Xavi Molina, Mossa, Valentín (Jean Luc, 53’), Zahibo, Tejera, Rharsalla (Maloku, 64’), Uche (Emaná, 64’) i Álex López



GOLS

0-1, Álex López (12’); 1-1, Nino (15’); 2-1, Nino (21’); 3-1, Matilla (62’); 3-2, Sergio Tejera de penal (67’); 3-3, Alex López (70’); 3-4, Jean Luc (74’); 4-4, Dorca (78’).



ÀRBITRE

Pablo González Fuertes. Va mostrar la targeta groga als locals José Ángel, Pedro, Matilla (2, 85’) i Josete; i als visitants Iago Bouzón (2, 93’), Mossa i Jean Luc.



INCIDÈNCIES

El Martínez Valero va acollir 7.061 aficionats