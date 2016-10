Guanyar a Igualada per seguir creixent

El Reus Deportiu La Fira visita els barcelonins a les 20.30

Actualitzada 07/10/2016 a les 19:30

El Reus Deportiu La Fira visitarà l’Igualda Calaf Grup avui, en un duel que arrencarà a dos quarts de nou de la nit. Els reusencs, tot i l’empat a la primera jornada lliguera a la pista del Voltregà, s’han col·locat a la part alta de la taula classificatòria gràcies a la victòria de la setmana passada.



Actualment, els homes d’Enrico Mariotti són quarts, amb quatre punts, i disten a dos punts del lideratge, que ocupa el FC Barcelona Lassa, qui el comparteix amb el CP Reicomsa Alcobendas i el CP Manlleu.



Els reusencs continuen acoplant-se entre ells i, després de perdre la Supercopa d’Espanya contra el Liceo, encara necessiten un temps per mostrar el seu millor nivell.

Pel que fa a l’Igualada, aquest equip només ha sumat un punt en les dues jornades disputades. Un empat i una derrota per a un equip que, novament, aspirarà a la permanència a la categoria i que buscarà un triomf que l’allunyi una mica de la part baixa de la taula classificatòria.



Tot just acaba de començar l’OK Lliga, però és molt important començar a sumar de tres en tres per, després, tenir menys ensurts.