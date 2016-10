A convertir en realitat el que sembla impossible

El Nàstic vol sumar el primer triomf de la temporada a una pista tan complicada com ho és la del Martínez Valero

Actualitzada 07/10/2016 a les 19:16

No val res que no sigui sumar els tres punts. El Nàstic visita aquest dissabte, a les 18 hores, l'Elx, un dels «cocos» de la categoria, un equip que s'ha posat com a objectiu pujar a Primera Divisió.



L'Elx, conjunt que no sap què vol dir perdre a casa contra el Nàstic, rebrà els tarragonins en un duel important per als alacantins, però vital per als de Vicente Moreno.



El Nàstic arriba al duel com a cuer de la Segona Divisió A, i com a únic conjunt que encara no ha guanyat cap duel en el que va de temporada. Guanyar significaria una gran empenta per a un equip que necessita imperiosament sumar els tres punts.



Vicente Moreno ha convocat un futbolista de la Pobla, com és el migcampista defensiu Marc Vadillo, que també pot actuar de central. El tècnic grana tindrà les baixes de Kakabadze, Djetei i Madinda, que estan convocats amb les seves seleccions, i de Manolo Martínez, Manolo Reina, Cordero i Lopo per lesió.



Així les coses, Vicente Moreno podria conformar un onze amb Saja a la porteria; Valentín, Bouzón, Suzuki i Mossa en defensa; Molina i Tejera al centre del camp; Jean Luc i Muñiz per les bandes; i Uche i Álex López al davant.