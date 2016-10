Vicente Moreno: «Nosaltres ens hem ficat en aquesta situació, i de nosaltres depèn sortir-ne.»

Cordero i Lopo no llegan a tiempo

Alguns dels jugadors del Nàstic que arrosseguen molèsties no acaben de fer net, i seran diverses les baixes que tindrà Vicente Moreno per afrontar demà l'important duel al Martínez Valero d'Elx (18 hores).



«Seguim amb problemes, però algun jugador recuperarem perquè pugui entrar en convocatòria, com Stephane Emaná. Lopo segueix igual. No està en condicions de poder viatjar i serà difícil que vingui Cordero», el qual està entrenant a banda de la resta de companys per molèsties musculars.



Sobre la situació de l'equip, el tècnic deixa clar que «no podem baixar anímicament ni enfonsar-nos. Nosaltres ens hem ficat en aquesta situació, i de nosaltres depèn sortir-ne. Em sento amb la màxima confiança de la gent que hi ha al club, com el president o el director esportiu».



El rival del Nàstic és un Elx que torna a ser candidat a ascendir a Primera. Vicente Moreno creu que serà un rival molt complicat, «L’Elx sempre és un equip important a la categoria, a tenir en compte. Ha estat en els últims anys a Primera Divisió i, quan ha estat a Segona, ha fet anys molt bons».



L'entrenador grana assegura que ara el que importa és sumar de tres en tres, ja que «més enllà de la imatge, el que més em preocupa és el resultat».



Desplaçament suspès

Pel que fa al viatge a Elx per part de l'afició, aquest ha quedat suspès. Molt poques persones s'hi havien apuntat i, per tant, s'ha hagut de cancel·lar. Per intentar esperonar els seguidors, Vicente Moreno ha volgut fer-los l'ullet. « Estic convençut que aquest equip estarà en una bona situació a final de temporada. Intentarem jugar play-off perquè la gent estigui animada i vingui al camp».