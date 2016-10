«Sé que he de marcar gols per l'equip, però els gols no ho són tot»

El punta grana se sent molt a gust aquesta temporada, ja que està tenint un gran protagonisme a les alineacions

—Què li passa al Nàstic?

—Crec que hem de fer-nos forts a casa. Continuar donant la imatge que hem donat al Nou Estadi, on hem treballat i hem competit molt bé. El que falta és marcar un gol més que l’equip contrari.



—Què ha canviat de la temporada passada a aquesta?

—Hi ha moltes cares noves. Ha vingut molta gent de fora, molts jugadors estrangers, que parlen altres idiomes, però l’equip s’hi ha d’acostumar. És important que ens anem coneixent més en cada entrenament.



—Els està costant molt adaptar-se?

—Poc a poc es van fent més amb l’equip. Per a mi seria molt complicat anar a jugar al Japó, aprendre l’idioma i adaptar-me.



—Pesa molt la bona temporada que es va realitzar l’any passat?

—Sí. Tothom espera igualar els resultats de la temporada passada o millorar-los, però serà complicat.



—La campanya passada l’objectiu era la permanència i l’equip va acabar disputant la promoció d’ascens. Què hem d’esperar d’aquest Nàstic a mig termini?

—Hem d’esperar un Nàstic fort, que comenci a treure resultats. Hem d’intentar salvar-nos i, a partir d’aquí, ja pensarem en altres coses.



—Que el Reus estigui tan bé condiciona al Nàstic?

—Al Reus li pot estar passant el que ens va succeir a nosaltres la passada temporada. Ells estan molt forts a casa, i això és l’important en aquesta categoria.



—Quin missatge els transmet l’entrenador?

—Que hem de seguir treballant, com estem fent fins ara, i els resultats arribaran.



—Álex López està tenint molt de protagonisme aquesta temporada. Com s’està trobant?

—Em sento bé, però és cert que els gols no estan arribant.



—És fotut per a un davanter tenir ocasions de gol i veure que no entren?

—Sí, és complicat per a qualsevol davanter. És com si has de fer una bona entrevista i no et surt.



—Sent la pressió d’haver de marcar cada partit?

—Cadascú es posa la seva pressió. Sé que he de marcar gols per l’equip, però els gols no ho són tot.



—Creu que el Nou Estadi és injust amb Álex López?

—Hi ha comentaris puntuals, però crec que els aficionats estan amb mi. Crec que estan satisfets amb el meu treball.



—Ser jugador de la casa implica tenir més pressió?

—Crec que no hauria de ser així, hauria de ser al revés.



—Hi ha grans equips amb grans plantilles a la part baixa de la classificació.

—Sí. Per exemple, al Mallorca li està costant adaptar-se a la Segona Divisió en els últims dos anys.



—Com està veient al Reus?

—Bé, posen molta intensitat. Estan aconseguint molts punts a casa.



—S’ha fixat una xifra de gols?

—Sí, però no la diré.



—Com se sent jugant al costat d’Uche?

—Molt bé. M’explica moviments per aprofitar més les meves qualitats, i m’hi sento molt a gust.



—Per què ha canviat el dorsal 9 per l’11?

—Des de petit, quan jugava a les categories inferiors del Cubelles, portava l’11. La meva mare em va comentar a veure si podia recuperar-lo, li vaig comentar al Cristian Lobato (que el lluïa la temporada passada) i em va dir que sí, sense problema.



—La temporada passada a la seva samarreta s’hi podia llegir De Groot, i enguany hi posa Álex López. Per què ha decidit aquest canvi?

—Perquè en la meva primera temporada volia fer-li un homenatge a la meva mare perquè sempre ha estat al meu costat.