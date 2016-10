Que l'Estadi continuï inexpugnable

Un Reus imparable a casa rep el Tenerife per buscar tres punts que el continuïn situant en ‘play-off’

Actualitzada 06/10/2016 a les 22:40

La derrota del passat diumenge a Girona (1-0) no impedeix que tot sigui felicitat al CF Reus. L’inici de temporada dels roig-i-negres està sent immaculat, i cada partit que passa és una nova prova per demostrar que aquest equip és capaç de tot contra qui sigui. Aquest dissabte, els de Natxo González rebran la visita del Tenerife. Serà a partir de les quatre de la tarda quan els reusencs disputin un nou partit a l’Estadi, on s’han convertit en un equip invencible. Sí que és cert que, en els quatre duels disputats davant de la pròpia afició, només un s’ha solucionat amb victòria, l’1-0 contra el Cadis. Ara bé, tampoc és mentida que el CF Reus no ha perdut cap duel a casa, ja que els altres tres duels els ha empatat, contra Mirandés, Numància i Rayo Vallecano.



La fortalesa dels de Natxo González passa per la seva ferma defensa, la millor de la categoria, ja que l’equip únicament ha encaixat cinc dianes en el que va de campanya. Cinc gols en vuit partits és una xifra espectacular i, encara més, tenint en compte que els reusencs són nouvinguts a la categoria. Per la seva banda, el Tenerife ha demostrat poca seguretat defensiva, encara que no ha arrencat del tot malament. Sumant nou punts, s’ha col·locat en catorzena posició, dos punts per sobre del descens i tres per sota de la promoció d’ascens. Quatre punts de diferència hi ha entre els dos equips ja que, el Reus, cinquè amb tretze sumats, ha arrencat de forma immillorable.



Tres són les baixes que té el quadre reusenc de cara a l’enfrontament. Són les de sempre, futbolistes que porten ja algun temps en el dic sec i que no entren en convocatòries des de fa molt de temps. El davanter Chrisantus és un d’ells, ja que segueix recuperant-se de la seva lesió de genoll. David Haro i Vitor Silva encara no han disputat cap minut en el que va de temporada, ja que arrosseguen lesions des de l’estiu. Natxo González podria recuperar el seu onze de gala de cara al partit, de forma que Edgar Badia jugaria sota pals. En defensa, de dreta a esquerra, seran protagonistes Alberto Benito, Pichu Atienza, Jesús Olmo i Ángel. Per davant, Ramon Folch i López Garai són indiscutibles. A la línia de mitges puntes, Fran Carbia actuaria pel centre, acompanyat de Miramón i de Jorge, mentre que Edgar Hernández seria l’escollit a la punta d’atac.