El Vendrell vol derrotar el sorprenent Girona

Els vendrellencs són el «fanalet vermell» de l'OK Lliga

Actualitzada 07/10/2016 a les 19:35

El Moritz CE Vendrell s’ha instal·lat en el «fanalet vermell» de l’OK Lliga. Segurament, es un fet circumstancial, ja que el quadre tarragoní té plantilla suficient com per lluitar per objectius molt més ambiciosos, encara que ara, pel que sigui, no està sent capaç d’arrencar.



Els vendrellencs han solucionat els seus dos partits amb derrotes, dos resultats negatius que han motivat una baixada important de la moral d’un equip que aquest dissabte visitarà la pista del Citylift Girona Club Hoquei, en un duel que es desenvoluparà a partir de les vuit del vespre.



Guanyar significaria pel Vendrell no només fugir de l’última plaça de la classificació, sinó també demostrar que aquest equip està preparat per ser un dels candidats a lluitar per les posicions altes de la taula classificatòria.



Per la seva banda, els gironins estan en una posició molt més tranquil·la, ja que han guanyat un dels dos partits que han disputat, mentre que en l’altre han caigut derrotats. El conjunt català aspira a mantenir-se, i tots els punts que pugui anar esgarrapant seran de vital importància.