El Reus vol continuar amb la imbatibilitat de l'Estadi

Rep el Tenerife aquesta tarda a les 16 hores

Actualitzada 07/10/2016 a les 19:24

El CF Reus rebrà la visita aquesta tarda, a partir de les quatre, del Tenerife, un dels històrics del futbol professional, i que buscarà sumar els tres punts davant d'un equip que no coneix la derrota a casa.



Els homes de Natxo González saben que són molt forts quan juguen a terreny propi i volen aprofitar-se d'aquesta circumstància per buscar un triomf que els continuïn deixant en zona de promoció d'ascens a Primera Divisió.



Aquesta setmana seran quatre les baixes que tindrà el tècnic basc. David Querol, amb problemes musculars, se suma a les absències de David Haro, Vitor i Chrisantus.



D'aquesta manera, l'entrenador del Reus haurà de realitzar un canvi a l'onze, motivat per la baixa de Querol. Entraria Fran Carbia per suplir-lo, el qual estaria acompanyat de Jorge i Miramón a les bandes. Al davant Máyor i Edgar Hernández es disputaran un lloc.