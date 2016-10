El CBT vol inaugurar el caseller de victòries al Serrallo

Hi juga a partir de les 19 hores contra el Sammic

Actualitzada 07/10/2016 a les 19:41

Després de la primera victòria de la temporada, en terres basques, el Club Bàsquet Tarragona torna al pavelló del Serrallo per fer el debut davant de la seva gent.



Malgrat la victòria en la primera jornada lliguera, la setmana no ha resultat gens fàcil pel CBT. La lesió de Diego Gallardo a Guernica ha impedit que pugui entrenar durant la setmana, i segueix sent seriós dubte per al partit del dissabte, per la seva banda, Dani Martínez, que va aconseguir diumenge passat una actuació mereixedora d’estar en el quintet ideal de la setmana, ha estat afectat per un procés gripal, i tampoc ha entrenat durant la setmana. Està pendent d’evolució per veure si arribarà al debut de lliga del CBT en el Serrallo.



El partit començarà a les set de la tarda i els socis podran recollir el seu carnet a la taquilla del pavelló minuts abans de començar el partit.

El rival del CBT és el Sammic ISB, els de Azpeitia també van aconseguir la victòria en la primera jornada de lliga, en guanyar a casa al UPB Gandia (73-64).



Sammic ISB manté el bloc de jugadors nacionals de l’any passat, però no ha pogut retenir als dos americans interiors que l’any passat van formar un dels jocs interiors més forts de la lliga. En el seu lloc ha arribat Timothy Dezelski, un jugador americà que l’any passat va anotar més de 15 punts per partit en lliga EBA, en la primera jornada va ser un dels millors jugadors amb 21 punts de valoració. El neozelandès Michael James i el Keniata Otieno són les altres cares noves d’un projecte que vol mantenir el nivell de joc de l’any passat, quan van acabar la lliga regular en segona posició.