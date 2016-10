El TennisPark organitza les 12 Hores de Tennis, Pàdel i Fitness

Es disputaran el dia 22 d’octubre

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 22:07

El Tennis Park de Tarragona presenta una nova iniciativa per seguir mantenint viu el caliu de la competició. Es tracta de la tercera edició anual de les 12 Hores de Tennis + Pàdel + Fitness, que es disputaran el dia 22 d’octubre de les nou del matí a les nou de la nit i que enguany, com a novetats més destacades, inclouen també el Fitness i la participació dels menors de 18 anys, amb una programació adaptada a ells.



La iniciativa està oberta a tots els jugadors, amb independència de quina sigui la seva categoria i nivell de joc. «Això si, per fer-ho més emocionant», segons explica Xavi Pueyo, director del TennisPark. El mateix Xavi Pueyo afegeix que «la competició serà per equips (formats per jugadors de tots els nivells i edats)».



Pels amants del fitness s’ha preparat un jornada farcida d’activitats al voltant d’un gran eix que seran les cinc Master Class i alguna sorpresa més que l’organització no desvetllarà fins el mateix 22 d’octubre. Les 12 Hores complementaran la vessant competitiva amb la social ja que, per reposar forces, la proposta inclou al migdia un vermut electrònic amenitzat amb la música de DJ Rafa; per dinar, paellada popular cuinada en viu i en directe; a l’hora de berenar serà el torn de la coca i xocolata i s’acomiadarà a tots els assistents amb un aperitiu de clausura. Val a dir que tots els inscrits rebran una samarreta tècnica específica per a home i dona. Tot això per un preu de 25 euros els socis, 35 euros els no socis i 12 euros els menors de 18 anys.



Des del club tarragoní esperen que aquesta iniciativa tingui un gran èxit i que, d’aquesta manera, es pugui mantenir amb els anys. L’entitat tarragonina segueix apostant per tot tipus d’esports en els quals la gent de la ciutat pugui fer exercici i passar-s’ho d’allò més bé.