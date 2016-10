El Nàstic passa de ronda als penals

El conjunt tarragoní no pot amb el Sant Andreu en el temps reglamentari i passa de ronda en les penes màximes

Vicente Izquierdo

Actualitzada 06/10/2016 a les 08:59

El Gimnàstic de Tarragona passa a la següent ronda de la Copa Catalunya després d’un duel molt disputat, contra el Sant Andreu, que es va decidir en la ronda de penals.



Els tarragonins mesuraven forces contra un conjunt de categoria molt inferior i van sortir a la gespa amb alguns dels futbolistes del primer equip, els quals es van barrejar amb d’altres que no són habituals en les convocatòries de Vicente Moreno, però que sí són freqüents amb Posse, al filial.



El partit va ser molt igualat. Tots dos equips van demostrar la seva màxima intenció de passar de ronda. El conjunt grana va apostar per un onze format entre jugadors de la Pobla i del conjunt grana, una alineació més que acceptable per poder tirar endavant l’eliminatòria.



Vicente Moreno, entrenador del conjunt grana, va alinear diversos futbolistes del primer equip, combinats amb d’altres que són habituals al filial i uns tercers que no són dels més utilitzats per Martín Posse i que estan tenint un protagonisme en el primer equip de la Pobla.



El més important per al Nàstic era la Lliga, però l’entrenador del conjunt grana va apostar per oferir minuts a futbolistes que estan tenint poc protagonisme a l’equiop.



Futbolistes com Dimitrievski, Xavi Molina, Giner o Maloku van ser protagonistes en l’lineació inicial, en la qual molts jugadors del filial van buscar ser protagonistes i, a banda, van apostar per intentar passar de ronda de la competició catalana.



Als quinze minuts de joc, el Nàstic va buscar el gol mitjançant un tret de Maloku. La canonada del jugador, però, va marxar desviada. Quatre minuts després, Juan Muñiz i Giner van protagonitzar una acció ofensiva que va acabar amb una doble desviada del porter local, el qual va ser protagonista durant tot l’enfrontament a causa de les seves intervencions. Abans del descans, Rharsalla va provar sort, sense encert.

En el segon acte, el Nàstic va anar a pel partit. Amb bones accions combinades, el conjunt grana va buscar la porteria rival, encara que no va tenir l’encert esperat.



Al començament del segon acte, Rayco va intentar avançar el Nàstic, però el seu xut, als deu minuts, va acabar en res. Els tarragonins s’acostaven a l’àrea del Sant Andreu, però sense el perill necessari.



Marc Vadillo, centrecampista i capità de la Pobla, va provar el gol a falta de vint minuts amb un tret llunyà, però no va gaudir de l’encert que necessitava. El partit es va anar allargant, fins el punt que els penals van resultar inevitables, unes penes màximes que es van decidir del cantó del conjunt tarragoní.