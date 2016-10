El cambrilenc Edu Oriol torna a una casa on es va començar a formar

L’extrem va militar al CF Reus la temporada 2006-07 i ara torna amb el Tenerife en plena maduresa futbolística

Actualitzada 04/10/2016 a les 21:40

El CF Reus mesurarà forces dissabte, a partir de les quatre, contra el Tenerife, un dels equips més irregulars de la categoria. Tant et pot guanyar, com pot perdre sense ni adonar-se’n. Els illencs són un conjunt que va despertar molts dubtes a inicis de curs, però que s’ha consolidat a la part mitja de la taula classificatòria i que intentaran sumar algun punt de la seva visita a Reus.



Un dels futbolistes de la plantilla illenca coneix perfectament el conjunt roig-i-negre. De fet, va jugar una temporada a les files del CF Reus, encara que també hi va fer acte de presència durant la seva etapa en el futbol base reusenc. Es tracta d’Edu Oriol, extrem que, als seus 29 anys, continua en el futbol professional oferint un bon nivell de joc i intentant fer mal als rivals en les seves pujades per banda. El cambrilenc és un dels màxims perills del Tenerife, encara que aquesta temporada encara no ha pogut gaudir del protagonisme que desitja.



A principis del mes de setembre va caure lesionat en patir un esguinç de grau 1-2 en el seu genoll dret. El temps estimat de recuperació era d’entre tres i quatre setmanes, i aquestes ja han passat. Ara, serà cosa del tècnic, Jose Luis Martí, decidir si el convoca o no per a un partit que pot ser molt especial per a l’extrem pel seu passat a l’entitat reusenca. El futbolista va patir un mal gest i, després de participar en les dues primeres jornades lligueres, va caure de les convocatòries per obligació.



Oriol va militar al CF Reus la temporada 2006-07. Llavors, el conjunt reusenc militava a la Tercera Divisió, i el Nàstic el va cedir perquè guanyés minuts i s’anés fent com a futbolista. La següent temporada, la 2007-08, el CF Pobla de Mafumet va ascendir a Tercera Divisió, amb què el Nàstic va refusar, com és normal, cedir-lo al club veí, ja que el volia per al seu filial. Allà, va jugar una temporada, fins marxar al Sant Andreu des d’on, després d’una gran temporada, va fer el salt al FC Barcelona B. Saragossa, Khazar Lankaran, Limasol, Blackpool, Rapid de Bucarest i Llagostera han estat els seus equips fins arribar al Tenerife.