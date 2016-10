De Vidal a Vidal

Iván va marcar a passada de Gabriel, aquest diumenge, el segon gol contra l’Olot, que va significar el triomf del CF Pobla de Mafumet

Molts equips compten amb jugadors que són amics entre ells, coneguts, cosins o, en alguns casos molt remots, germans. Però el CF Pobla de Mafumet va més enllà, i té en el seu primer equip dos jugadors que, entre ells, són bessons.



Gabriel i Iván, de cognom Vidal, són dos jugadors que es van formar a les categories inferiors del Gimnàstic de Tarragona i, després de diverses cessions, han tornat al filial grana, ara sí, per tenir protagonisme.

De fet, són tan protagonistes que van ser part responsable de la victòria pobletana d’aquest diumenge contra l’Olot al municipal pobletà (2-0). Una passada de Gabriel va acabar amb gol d’Iván, la segona diana de l’enfrontament, que va provocar el deliri dels aficionats que es van acostar a veure el duel entre dos nouvinguts a Tercera Divisió, ja que la passada campanya es van veure les cares a Segona B.



«Vaig agafar la pilota al centre del camp, em vaig despenjar fins a la mitja punta i, llavors vaig escoltar la veu del meu germà. Vaig girar-me i, allí era ell. Em van entrar, i el rebot li va caure. Sabia que el refús li cauria a ell, i va marcar». D’aquesta manera explicava Gabriel Vidal, l’assistent en el gol, l’acció que va acabar en el 2-0. D’una forma molt semblant s’expressava Iván. «El Gabriel es va quedar despenjat, vaig cridar-li i vaig advertir-lo que érem dos contra dos. Em vaig acostar a ell, vaig veure que la pilota sortia rebotada, i no m’ho vaig pensar», relatava. Aquest gol no és simplement el fet de perforar una porteria i d’ajudar a sumar tres punts més que importants, sinó que representa la culminació d’una cursa de fons en la qual l’esforç i la dedicació d’aquests dos germans ha acabat donant els seus fruits.



El mateix Iván recordava que hi ha hagut moltes ocasions, en el futbol base del Nàstic, en les quals els dos jugadors han estat part responsable d’un gol. «Recordo en l’etapa amb el juvenil Divisió d’honor un partit al camp del Girona. Anàvem 2-2 i ens vam quedar amb un jugador menys. Vaig marxar per la banda i vaig centrar. No sé per què, però tenia clar que el Gabriel arribaria al segon pal. I així va ser. Va marcar i vam guanyar 2-3». Els protagonistes, els mateixos, però amb diferent ordre en l’equació. L’Ivan és un davanter centre nat, un «9» d’aquells que volen tenir tots els equips i que aquesta temporada, sortint tres estones des de la banqueta, ja ha aconseguit marcar dos gols en Lliga. Per la seva banda, el Gabriel és centrecampista, ho ha estat tota la vida, però enguany ha après a jugar en una altra posició. De fet, s’ha convertit en el lateral dret titular indiscutible del CF Pobla de Mafumet.



Ja ho havia fet Martín Posse fa dues temporades. Mia Guasch, futbolista arribat del Lleida Esportiu en qualitat de cedit, venia a la Pobla com a mitja punta i va acabar actuant com a carriler dret. «En el segon entrenament de la pretemporada l’entrenador em va reunir i em va dir que hi havia companys en el centre del camp que estaven molt bé i que havia de jugar de lateral», explicava un Gabriel Vidal que ha passat per davant de Pol Valentín, que va arrencar com a titular en aquesta demarcació. Ara, tots dos se centren en seguir creixent i, aquest dimecres, entraran amb gairebé tota seguretat a la convocatòria de la Copa Catalunya per jugar contra el Sant Andreu. Cap dels dos sap on té el sostre i, si continuen així, poden arribar molt lluny.