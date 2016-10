Moreno: «No estem per perdre temps en res que no sigui la primera victòria en Lliga»

L'entrenador del Nàstic vol passar ronda en Copa, però prioritza el campionat lliguer

Actualitzada 04/10/2016 a les 17:46

L'entrenador del Nàstic, Vicente Moreno, ha valorat avui l'eliminatòria de Copa Catalunya que haurà d'afrontar el seu equip demà, al Narcís Sala, a partir de tres quarts de nou de la nit.



El tècnic grana ha deixat ben clar que el que importa realment, com és normal, és el campionat lliguer, que és el que decidirà en quina categoria juga l'equip el pròxim curs. «Ara mateix, per la situació que estem a la Lliga no estem per perdre molt de temps en una altra cosa que no sigui guanyar el primer partit en aquesta competició», ha manifestat el valencià, tot presentant els seus respectes a la competició copera.



Tot i deixar clares quines són les prioritats del club, Moreno ha afegit que «anem a Sant Andreu amb la idea de competir i fer una bona eliminatòria». Com era d'esperar, el filial tindrà un gran protagonisme en l'esmentat duel, ja que el risc que algun futbolista es lesioni existeix. En aquest sentit, Vicente Moreno ha apuntat que «és una bona oportunitat per veure alguns jugadors del filial, i veure quin nivell donen al costat de jugadors del primer equip».



Tot i això, no tots els futbolistes que conformaran la convocatòria seran de la Pobla, ja que «també hi haurà jugadors que vindran amb nosaltres dissabte».



L'entrenador grana també ha valorat la situació actual de l'equip en Lliga. El Nàstic ocupa actualment el «fanalet vermell» de la taula classificatòria, i la situació no és la idònia. «Tenim un problema de punts. Hem d’acceptar les crítiques, i intentar guanyar partits», ha manifestat.