La vídua de Cruyff, al Morell

Va veure en acció el seu nét Jessua, que juga al primer equip

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 17:05

La vídua de Johan Cruyff Danny Coster va estar present aquest dissabte al Municipal del Morell, per veure en acció el primer equip del club. Cal recordar que no fa gaire va morir un dels mites del món del futbol, una persona que va canviar aquest esport tant com a futbolista com pel que fa a la seva etapa d'entrenador.



El motiu era molt senzill. I és que en el primer equip del CD Morell hi juga el seu nét, Jessua Angoy, un futbolista que destaca per la seva gran qualitat per banda.



Danny Coster va assegurar haver estat «molt a gust» i va declarar que «tornaria al Morell».