L'espectacularitat del rem en piscina, diumenge a Torredembarra

Aquesta serà una de les activitats que es podran veure a la Festa de l'Esport

Actualitzada 04/10/2016 a les 12:15

Torredembarra escalfa motors per, aquest diumenge, celebrar la Festa de l'Esport.



Seran moltes les activitats que es desenvoluparan a la Zona Esportiva, encara que en destacarà una, com el rem. Serà a la piscina municipal, on alguns joves s'intentaran iniciar en un esport espectacular, tal com es pot apreciar en el vídeo adjunt a la notícia.



Els que ho vulguin viure en viu, de 11 a 14 hores aquest diumenge.