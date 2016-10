Les penyes del Nàstic organitzen el desplaçament a Elx

El preu de l'entrada i el bus és de 45 euros

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 17:41

Les penyes del Nàstic han organitzat un desplaçament a Elx, per acompanyar a l'equip aquest cap de setmana.



El preu del viatge conjunt, que aplega el desplaçament en autobús i l'entrada per l'Elx-Nàstic ascendeix a 45 euros, i els interessats a apuntar-s'hi poden fer-ho passant per les oficines de les Penyes des de demà dimarts fins divendres de dos quarts d'onze del matí a una del migdia i de dos quarts de set de la tarda a vuit del vespre.



La sortida es realitzarà dissabte a les vuit del matí des del Nou Estadi, el grup dinarà a Elx i tornarà immediatament després del duel.